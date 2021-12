Ylli i Man.United do të jetë nënshkrimi i parë i Newcastle

Newcastle e sheh merkaton e dimrit si një mundësi të rrallë për të forcuar ndjeshëm listën e Eddie Howe.Bordi sportiv i “magjistarëve” ka synuar Jesse Lingard si objektivin e tyre kryesor këtë dimër, sipas Times.

Sulmuesi i Manchester United, të cilit i përfundon kontrata verën e ardhshme dhe nuk do të rinovojë, është gati të largohet këtë dimër. Drejtuesit sportiv të Newcastle janë në dijeni të situatës së ndërkombëtarit anglez dhe po përgatiten të bëjnë një lëvizje. Gazeta angleze zbulon se Magpies do t’i ofrojnë një urë të artë protagonistit dhe do ta bëjnë atë pagën më të lartë në historinë e klubit.

Konkretisht, aksioneri saudit dëshiron ta kthejë lojtarin aktual të Djajve të Kuq në figurën e klubit. Negociatat mes të gjithë St James’ Park dhe agjentëve të Lingard thuhet se kanë filluar tashmë. /albeu.com