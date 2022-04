Ylli i boksit humbet jetën në një aksident, konsiderohej “Amir Khani i ardhshëm”

Ylli adoleshent i boksit Ali Tazeem, i quajtur ‘Amir Khan i ardhshëm’, ka humbur jetën në një aksident automobilistik në moshën 18-vjeçare.

Lajmi për vdekjen e tij u konfirmua nga promotori i tij Sam Jones të dielën në mëngjes pas një aksidenti me makinë në West Midlands.

Në një postim emocionues në Twitter, Jones tha: “Këtë mëngjes u zgjova me lajmin se Ali Tazeem ka ndërruar jetë në moshën 18-vjeçare.

“Nuk mund ta besoj se nuk mund ta përpunoj siç duhet.

“Ne folëm dje, duke diskutuar për mënyrën se si ai do të ndizte boksin profesional, gjithçka që mund të mendoj është Ali dhe familja e tij e bukur.”

This morning I woke up to the news that @_AliTazeem has passed away at the age of 18 ,I can’t believe it I can’t even process it properly , We only spoke yesterday talking about how he was going to light up the pro game , all I can think about is Ali and his lovely family. 💔 pic.twitter.com/K3qRLsjgt5

— Sam Jones (@mrsamjones88) April 17, 2022