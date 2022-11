Yjet e Brazilit sfidohen mes tyre, Neymar bën atë që askush nuk mund ta realizonte (VIDEO)

Një sfidë interesante ka bërë ekipi i Brazilit, ku yjet e kombëtares kanë konkurruar së bashku.

Në një lartësi tepër të konsiderueshme, rreth 35 metra, ndodhej një dron i cili ishte i pozicionuar në qendër të fushës dhe mbante një top futbolli. Ideja ishte që droni do të lëshonte topin me një rënie të lirë dhe secili lojtar i kombëtares braziliane do duhej ta stoponte topin menjëherë dhe në mënyrë të saktë.

Yje si Richarlison, Vinicius Jr, Militao, Rafinha etj, nuk ia dolën ta kryenin këtë sfidë. Radha ishte e Neymar, ku sulmuesi i PSG-së e stopon topin në mënyrë perfekte duke fituar edhe çmim madje./ h.ll/albeu.com

Neymar is not your average footballer! Look how everyone struggles and he just steps up like it’s nothing! Impressive 🔥🔥 pic.twitter.com/XLrhfKFI6M

