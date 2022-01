Xavi vendos të mbajë në skuadër Luuk de Jong-un

Realiteti i FC Barcelonës e detyron atë të marrë vendime të paimagjinueshme disa kohë më parë dhe pasi e bëri të qartë disa muaj më parë se ideja e tij ishte të anulonte huazimin e Luuk De Jong te Sevilla, më në fund Xavi, duke pasur parasysh pamundësinë për të pasur një tjetër sulmues nga garancitë, ka vendosi të qëndrojë me holandezin deri në fund të sezonit.

E vërteta është se lojtari në pronësi të Sevillas është golashënuesi më i mirë në epokën e Xavi Hernández dhe në mungesë të golashënuesve dhe me Memphisin të pandreqshëm me dëmtimet, Luuk ka arritur të bindë në bazë të golave ​​kur ka pasur mundësi.

Edhe pse padyshim që nuk do të nënshkruhet përfundimisht me të, ai do të rikthehet në Sevilla verën e ardhshme, sulmuesi do të ketë mundësinë të përdorë klubin e Barçës si vitrinë për të gjetur një destinacion të ri në merkaton e verës. r.t/albeu.com