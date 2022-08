Xavi: Nuk donim barazimin, duhet të zbresim me “këmbë në tokë”

Xavi Hernandez shprehu zhgënjimin e tij pas barazimit pa gola të Barcelonës kundër Rayo Vallecanos në tokën vendase në ndeshjen hapëse të La Liga Santander të shtunën.

Trajneri i Barcelonës pranoi se pritshmëritë janë rritur këtë sezon pas ardhjes së disa blerjeve të mëdha si Robert Lewandowski, i cili nuk arriti të shënonte në debutimin e tij zyrtar.

“E kuptoj zhgënjimin, ne kishim krijuar shumë pritshmëri”, tha ai në konferencën për shtyp pas ndeshjes.

“Duhet ta analizojmë mirë lojën, të përmirësohemi dhe të vazhdojmë të besojmë te modeli dhe të vazhdojmë të punojmë. Rayo mbrohej shumë mirë. Ishte e vështirë për ne të krijonim më shumë se zakonisht. Është turp sepse donim t’u tregonim tifozëve se jemi në rrugën e duhur.

Është një zhgënjim, por ne kërkojmë durim. Na duhej të sulmonim më mirë dhe të krijonim shanse. Nuk luajtëm lojën tonë më të mirë. Jemi të zhgënjyer. Mund të jetë që pritshmëritë u rritën paksa shumë. Është pak e pamjaftueshme. Nuk dua të kërkoj justifikime. Vetëm shpjegime. Më mirë të kishte pritshmëri të mëdha.

“Unë jam i pari që i pranova këto pritje. Ndoshta, duke kërkuar një shpjegim, ne kemi qenë pak më të stresuar. Na mungonte efektiviteti. Ishte një lojë që mund ta kishim fituar mirë.”

Frenkie de Jong doli nga stoli mes thashethemeve se ai mund të largohet nga klubi këtë verë. Megjithatë, Xavi e bëri të qartë se e konsideron atë si një lojtar kyç për Barcelonën.

“Ai nuk është një lojtar rezervë”, shtoi Xavi.

“E kam thënë tashmë këtë. Ai është një lojtar i rëndësishëm. Nëse ai është me ne, ai do të jetë një lojtar që do të na japë diçka. Aq më tepër me këtë qëndrim.”

Ish-kapiteni i Barcelonës theksoi se objektivi i skuadrës këtë sezon është të fitojë tituj pas një sezoni ku nuk arritën të fitojnë asnjë trofe.

“Fitimi i titujve është objektivi”, vuri në dukje Xavi.

“Ne duhet të analizojmë dhe përmirësohemi. Por këtë sezon objektivi është të fitojmë tituj. Kjo nuk ndryshon asgjë. Nuk mund të themi ‘jo tani’ vetëm sepse barazuam me Rayo. Nëse nuk e arrijmë atë, do të jetë zhgënjyese për mua dhe për klubin. Vitin e kaluar ishte më e vështirë.”/ h.ll/albeu.com