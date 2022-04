Xavi me probleme në mbrojtje, katër lojtarë u dëmtuan ditën e djeshme

Xavi Hernandez me dhimbje koke, pasi fitorja e Barcelonës ndaj Real Sociedad i ka lënë të katër mbrojtësit që e nisën ndeshjen me probleme.

Ronald Araujo duhej të kërkonte një zëvendësim në minutën e 55-të për shkak të dhimbjes së gjurit. Jordi Alba duhej të trajtohej në të njëjtën kohë jashtë fushës. Gerard Pique kishte probleme brenda dhe gjatë gjithë lojës. Më pas, Dani Alves u largua nga fusha nën ndihmën mjekësore.

Ky është një problem me Barcelonën, një nga klubet e pakta spanjolle në veprim këtë fundjavë, kur ata do të përballen me Rayo Vallecano.

Në rastin e Araujo, ai vuri dorën në gjurin e tij të djathtë dhe kërkoi të zëvendësohej, por uruguaianit, me siklet, iu desh të mbronte një lëvizje të fundit sulmuese nga La Real. Pas kësaj, lojtari ra në tokë me shenja të dukshme agonie. Eric Garcia, i cili tashmë ishte duke bërë nxemjen për disa minuta, u fut në lojë.

Ndërsa Araujo ishte duke u zëvendësuar, Jordi Alba duhej të ndiqej në vijën anësore. Spanjolli ndjeu disa shqetësime fizike dhe kishte nevojë për ndihmë nga ekipi mjekësor, megjithëse mundi të vazhdonte në fushë.

Dani Alves nga ana e tij është larguar nga fusha i shoqëruar nga ekipi mjekësor i Barcelonës.

Kjo ishte në minutën e 66-të, rreth 10 minuta pas goditjes së Araujos.

Pique nuk ishte 100 për qind në asnjë fazë. Ai kishte humbur dy ndeshjet e fundit për shkak të shqetësimit në aduktorin e tij të majtë dhe u rikthye në aksion të enjten, duke dhënë tashmë një frikë në nxemje pasi u tërhoq herët nga seanca për të vendosur të gjitha “zilet e alarmit”.

Ndërkohë Gavi e përfundoi ndeshjen me pak shqetësime. Madje mesfushori po pyeste pankinën se sa kohë kishte mbetur sepse mezi mundi të vazhdonte pasi ndeshja prodhoi 10 minuta pushim./ h.ll/albeu.com