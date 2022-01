Xavi me dhimbje koke, talenti dëmtohet dhe do të qëndrojë gjatë jashtë fushave

Barcelona do të duhet të bëjë pa Eric Garcia për pesë javë pasi mbrojtësi iu nënshtrua testeve mjekësore të dielën, pas lëndimit të tij në Granada të shtunën mbrëma.

Në ditën e ditëlindjes së tij të 21-të, u konfirmua se Garcia do të humbiste pesë javë për shkak të një dëmtimi në biceps femoris , kofshën e këmbës së tij të djathtë.

Pengesa e përjashton mbrojtësin nga El Clasico e Superkupës së Spanjës kundër Real Madridit, përballjes së Kupës së Mbretit me Athletic Club, si dhe ndeshjet e La Liga Santander kundër Alaves, Atletico Madrid dhe derbin katalanas kundër Espanyol. Mbetet për t’u parë nëse ai do të kthehet në kohë për t’u përballur me Napolin në Europa League./ h.ll/albeu.com