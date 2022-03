Xavi konfirmon takimin: Haaland? Ne po punojmë për të ardhmen

Në prag të ndeshjes ndaj Elche, Xavi ka konfirmuar takimin me Haaland por nuk ka më shumë detaje.

“Nuk mund të jap detaje, mund të them vetëm se po punojmë për të tashmen dhe të ardhmen e klubit. Nuk mund të shkoj më tej, kur të mundem do të jemi të parët që do ta themi”, tha trajneri katalanas.

Krahas kësaj, Xavi e ka bërë të qartë se nuk mban përgjegjësinë e pjesëmarrjes aktive në negociatat që Barcelona ka hapur, përfshirë atë të Haaland.

“Ne jemi një ekip, me presidentin në krye. Nuk vendos vetëm unë, askush nuk vendos në mënyrë të njëanshme. Është një grup dhe unë jam lojtar skuadre, bëj pyetje, mendimin e të gjithëve dhe më pas vendos. Roli im është gjithashtu vendimtar, por nuk jam vetëm, është t’i prezantoj lojtarit projektin, idenë e lojës dhe të mos e mashtroj. Më e rëndësishmja është se nuk kam parë asnjë lojtar që ai t’i ketë thënë jo Barçës. /albeu.com/