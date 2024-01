Xavi i përgjigjet transferimeve të mundshme të Mbappe apo Haaland

Xavi hapet nëse Barcelona është në gjendje të nënshkruajë me Kylian Mbappe ose Erling Haaland.

CFARE NDODHI?

Mbappe është gati të largohet nga Paris Saint-Germain në fund të sezonit 2023/24 me Real Madridin aktualisht duke udhëhequr garën për nënshkrimin e tij. Gjigantët e Premierligës, Liverpool, janë shfaqur gjithashtu kohët e fundit si një kandidat i mundshëm për të nënshkruar me sulmuesin francez. Mes spekulimeve për të ardhmen e Mbappes, menaxheri i Blaugrana-s, Xavi pranoi se, ndryshe nga rivalët e tyre të përhershëm, ata nuk kanë aftësinë financiare për të nënshkruar as Mbappe, as makinën e golit të Manchester City, Haaland.

Gjigantët katalanas së fundmi përfunduan nënshkrimin e mrekullisë braziliane Vitor Roque, i cili iu bashkua klubit nga Athletico Paranaense. Roque ka të ngjarë të jetë lojtari i vetëm të cilin një Barcelonë e varfër do të jetë në gjendje ta nënshkruajë në afatin kalimtar të janarit. Ata ishin gjithashtu të lidhur me yllin e Argjentinës në Kupën e Botës U17, Claudio Echeverri, por ‘Lionel Messi’ i ardhshëm do të shkojë në Manchester City.

ÇFARË THA XAVI

Duke folur për gazetarët, ish-reprezentuesi spanjoll tha, “Haaland apo Mbappe? Ne nuk mund të mendojmë që Haaland apo Mbappe t’i bashkohen Barçës tani. Ne nuk mund t’i përballojmë këta lojtarë, për fat të keq. Unë jam i kënaqur me lojtarët që kam. Ne duhet të arrijmë nivelin tonë më të mirë pasi në këtë klub ne duhet të jemi gjithmonë në nivelin më të lartë”.