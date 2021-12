Xavi i ka idetë e qarta, Ferran Torres dhe Cavani për sulmin

Barcelona do të tentojë për Ferran Torres dhe Edinson Cavani në merkaton e janarit.

Kontaktet janë bërë me të dy lojtarët, me bisedimet fillestare që shkojnë mirë dhe të dy janë të interesuar për një lëvizje në kryeqytetin katalanas, por çdo marrëveshje do të jetë një proces i gjatë dhe i ndërlikuar.

Së pari, të dy lojtarët do të vinin në klub në rrethana krejtësisht të ndryshme. Ferran Torres do të ishte një opsion afatgjatë, me një marrëveshje pesëvjeçare të vendosur në tavolinë, dhe ai është dikush që Xavi e sheh si një pikë qendrore në sezonet në vijim.

Në moshën 34-vjeçare, Cavani do të ishte më shumë një transferim deri në fund të këtij sezoni, megjithëse marrëveshja e tij mund të zgjatet./h.ll/albeu.com