Xavi: Ekipi ka probleme psikologjike në fushën e lojës

Barcelona u eliminua nga Champions League pasi humbi 3-0 nga Bayern Munich në mesjavë dhe Xavi Hernandez ka pohuar se skuadra e tij po përballet me një problem psikologjik.

Ish-kapiteni i Barcelonës ka theksuar se ai dhe stafi i tij stërvitor po përpiqen të ngrenë shpirtrat brenda ekipit dhe t’u kujtojnë lojtarëve objektivat e klubit.

“Është një çështje psikologjike dhe jo futbolli”, tha Xavi në konferencën për shtyp.

“Ata duhet ta besojnë dhe kjo është puna ime. Ne po i inkurajojmë ata të guxojnë dhe të jenë të guximshëm. Në Barcelonë nuk ia vlen të luash 6/10 ose 7/10. Duhet të synosh përsosmërinë.

“Kjo është ajo që mungon. Guximi, synimi lart dhe jo poshtë, sepse kjo nuk është ajo që bën Barcelona.

“Duke qenë të guximshëm dhe duke e kuptuar lojën, nuk jemi aq larg asaj që duam.

“Skuadra ka nivelin për të konkurruar dhe për të fituar tituj. Në ndeshjen e Bayernit kishte edhe një aspekt psikologjik, por gjithashtu [një shenjë se] zakonet kanë humbur.”

“Ne jemi përmirësuar, por kundër Bayernit pamë një Barcelonë inferiore. Duhet të pranojmë se ata janë më të mirë. Ne po punojmë për ta kthyer Barcelonën atje ku e meriton.

“Nesër kemi një lojë shumë të komplikuar sepse Osasuna mbrohet shumë mirë, kundër skuadrave të mëdha kanë luajtur me një pesëshe prapa.

“Ne duhet të jemi protagonistë në lojë dhe në sulm. Nuk e di nëse do të bëjnë presion lart. Do të jetë e komplikuar sepse ata mbrojnë shumë mirë në zonë. Ata luajnë futboll të drejtpërdrejtë, një ekip me shpirt. Ne jemi të përgatitur të konkurrojnë.”/h.ll/albeu.com