Xavi dëshiron të marrë Lewandowskin me çdo kusht

Nuk është vetëm Robert Lewandowski që dëshiron të shkojë te Barcelona. Xavi Hernandez, i cili gjithashtu dëshiron vërtet të punojë me Lewandowskin.

Sipas AS, Xavi po i bën presion drejtuesve të klubit që të mbyllin një marrëveshje sa më shpejt të jetë e mundur. Trajneri do të dëshironte ta shihte Lewandowskin në skuadër pas dhjetë ditësh, kur Barcelona do të luajë në SHBA me Real Madridin.

Por për këtë, Barça do të duhet të shpenzojë 40 milionë euro.

Kontrata e lojtarit polak me Bayernin skadon pas një viti, në qershor të 2023. /albeu.com/