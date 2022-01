Xavi dëshiron edhe 2 transferime të tjera

Xavi Hernandez dëshiron që Barcelona të sjellë një sulmues dhe një anësor para përfundimit të merkatos së janarit.

42-vjeçari, i cili do të kënaqej me vetëm një fytyrë të re në secilën prej këtyre pozicioneve, ka komunikuar kërkesën e tij në departamentin teknik të klubit dhe do të shpresojë që biznesi të bëhet në atë pak kohë që ka mbetur nga merkatoja.

Dani Alves dhe Ferran Torres kanë mbërritur tashmë këtë muaj, por Xavi është ende i shqetësuar për pjesën e sipërme të fushës duke pasur parasysh lëndimet.

Xavi gjithashtu kishte dashur të forcohej në anët e krahut, por tani për tani kjo do të ishte një shtesë e këndshme.

Si gjithmonë këto ditë në Barcelonë, do të duhej të krijohej hapësira e nevojshme në faturën e pagave të klubit përpara se ndonjë ardhje e re të vijë në skuadër.

Alvaro Morata është një dhe fakti që ai dëshiron të vijë në Barcelonë funksionon për të gjithë, por asgjë nuk është rënë dakord ende.

Adama Traore është lidhur me plotësimin e krahut, por sërish asgjë konkrete nuk është diskutuar mes katalanasve dhe Wolves.

Për sa i përket përforcimit të mbrojtjes me prioritet më të ulët, Nicolas Tagliafico do të ishte opsioni i parë i klubit.

Alex Grimaldo, aktualisht në Benfica, por një ish-lojtar i Barcelonës B, është gjithashtu në listë nëse ka vend në buxhet./ h.ll/albeu.com