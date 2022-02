Xavi: Dembele do të na ndihmojë deri në ndeshjen e fundit

Xavi Hernandez ka bërë një thirrje interesante për skuadrën e tij që do të përballet me Atletico Madrid të dielën, duke tërhequr anësorin e larguar Ousmane Dembele pasi me sa duket i ishte thënë se nuk kishte të ardhme në klub përtej janarit.

Trajneri sqaroi pozicionin e tij për këtë çështje, duke thënë se francezi mund të kontribuojë ende për ekipin në atë që ka mbetur nga sezoni.

“Ne nuk kemi gjetur një zgjidhje për situatën e Dembeles. Rrethanat ishin në një mënyrë një muaj më parë dhe një tjetër tani,” tha ai në konferencën e tij për shtyp para ndeshjes.

“Ai është pjesë e klubit dhe skuadrës, ai ka një kontratë. Ne u takuam me presidentin, bordin dhe sekretariatin teknik dhe kemi vendosur, ashtu siç thamë nëse do të rinovojë apo do të largohet, se ai është pjesë e skuadrës dhe ne nuk mund të qëllojmë veten në këmbë.

“Ne duhet ta përdorim atë, ai mund të na ndihmojë. Ai ka qenë një profesionist i mirë. Është një vendim i klubit dhe unë do ta përdor atë kur mendoj se është e përshtatshme. Ai është një lojtar më shumë,” shtoi ai./h.ll/albeu.com