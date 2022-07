Xavi anulon për herë të tretë stërvitjen në turne, kjo është arsyeja

Për të tretën herë radhazi, Xavi Hernandez është detyruar të pezullojë seancën e mëngjesit, të planifikuar për në orën 9, për shkak të temperaturave të larta që po shkatërrojnë Shtetet e Bashkuara. Nëse në Las Vegas iu desh të anulonte dy seanca stërvitore në mëngjes, në Dallas tashmë ka bërë të njëjtën gjë me seancën e kësaj të hëne. Kështu, sot ata do të ushtrohen vetëm pasdite, në orën 20:30 dhe në stadiumin Cotton Bowl , ku Barcelona do të luajë kundër Juventusit të martën.

Para seancës , Xavi Hernandez dhe Robert Lewandowski janë planifikuar të dalin para mediave . Me siguri ata do të jenë në gjendje të shpjegojnë vështirësitë e shtuara të stërvitjes në këtë vapë intensive, e cila është afër 44 gradë në disa faza të ditës. Dhe si në Las Vegasi ashtu edhe Dallasi po përjetojnë rekorde historike në javët e fundit.

Nuk ka dyshim se ky lloj turneu ka një kundër ndikim për përgatitjen korrekte të një futbollisti në parasezon. Dhe jo vetëm për shkak të nxehtësisë mbytëse, por edhe për shkak të lodhjes së kaq shumë orëve të fluturimit, akteve dhe ngjarjeve publicitare të pafundme dhe përndjekjes së madhe nga fansat.

Në çdo rast, Xavi është i pari që supozon se institucioni, tani më shumë se kurrë, ka nevojë që të gjithë të bëjnë pjesën e tyre. Dhe në rastin e skuadrës, ajo konsiston në kërcimin nëpër rrathë dhe udhëtimin në Amerikë për tifozët e Barçës dhe për të eksportuar markën e Barçës./albeu.com