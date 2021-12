Wijnaldum i penduar për largimin, Klopp ia hap derën

Jürgen Klopp nuk ka gjetur ende para për të kompensuar largimin e Giorginio Wijnaldum që nga vera e kaluar, kur mesfushori refuzoi ofertën e rinovimit për të nënshkruar me PSG.

Vetëm pak muaj më vonë, futbollistit i vjen keq dhe tashmë po mendon për të ardhmen jo shumë të largët jashtë Parisit. Liverpooli do të ishte i gatshëm ta kthente atë për sa kohë që kushtet janë optimale. Në këtë rast, PSG nuk do të detyrojë shumë duke e nënshkruar lojtarin me kosto zero.

Newcastle është gjithashtu i gatshëm ta nënshkruajë atë si një shtyllë për mesfushën, megjithëse prioriteti i Wijnaldum do të ishte kthimi në Anfield, ku Klopp do të ishte i lumtur ta kthente atë.

Liverpooli do të mbante të njëjtën ofertë që lojtari e refuzoi, edhe pse këtë herë ai do t’i jepte ok propozimit. Kontratë për tre sezone plus një opsional dhe një rrogë disi më të mirë se sa kishte kur vishte fanellën e kuqe. Lojtari ka filluar të lëvizë largimin e tij përmes agjentit të tij. /albeu.com