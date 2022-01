West Ham po mendon goditjen e madhe nga Everton

West Ham dëshiron sulmuesin e Anglisë nga Everton, Dominic Calvert-Lewin, por kjo do t’i kushtojë 60 milion £.

Shefi i Hammers, David Moyes është alarmuar se Calvert-Lewin mund të jetë i disponueshëm teksa Toffees përpiqen të kthejnë paratë pas vitesh të tepruara.

Sezoni i Calvert-Lewin ka qenë i shoqëruar nga dëmtime, por ai ende shihet si një nga sulmuesit e rinj anglezë më aktiv përreth.

Moyes me të vërtetë do ta shtynte varkën për Calvert-Lewin dhe klubi i ka mundësitë për ta mbështetur atë në një ofertë të madhe.

Hammers do të paguanin një premium vetëm tani ose do të ofronin një bonus nëse Calvert Lewin do t’i fuste në Ligën e Kampionëve./ h.ll/albeu.com