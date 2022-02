Wesley Sneijder i ofrohet Ajax

Ditët e fundit Ajax ka përjetuar, me Marc Overmars, një rast të rëndë të dhunës gjinore.

Skuadra e acaruar ka hequr qafe drejtorin e saj sportiv dhe emra vazhdojnë të zëvendësojnë holandezin, duke vënë në pah profilin e Clareence Seedorf, legjendës së skuadrës së Amsterdamit.

Duke folur për RTL, Wesley Sneijder propozoi publikisht të plotësonte pozicionin e lënë nga Overmars: “Unë nuk u pyeta në të vërtetë, jo drejtpërdrejt.

Por do të isha i hapur për të. Nuk do ta bëja vetë, por ndoshta me dikë që të më shoqëroni si këshilltar marketingu” , pohoi ish-futbollisti i Interit apo Real Madridit. /albeu.com/