Watford njoftoi në faqen e tyre të internetit ardhjen e Roy Hodgson në stol.

Trajneri i mirënjohur anglez zë vendin e italianit Claudio Ranieri i cili u largua pak ditë më par pas vetëm disa muajsh. /albeu.com/

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club’s manager.

Welcome to Watford, Roy!

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022