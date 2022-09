Vuante nga kanceri në mushkëri, ndahet nga jeta ish-futbollisti zvicerian

Ish-futbollisti zviceran Nicolas Schindelholz ka vdekur në moshën 34-vjeçare nga kanceri në mushkëri. Basel, klubi ku ai u rrit, njoftoi lajmin e hidhur këtë mëngjes në rrjetet sociale: “FC Basel mban zi për vdekjen e Nicolas Schindelholz. Ish-kapiteni ynë i U-21 iu dorëzohet kancerit në moshën 34-vjeçare. I gjithë klubi është i tronditur nga ky lajm dhe i dërgon ngushëllimet më të thella familjes. U prefsh ne paqe Nick.”

Publikimi i skuadrës zvicerane ka ardhur vetëm pak orë pasi fitoi në kohën shtesë në ndeshjen e tij të kupës kundër FC Aarau, kuriozisht skuadra e fundit në karrierën e Schindelholz. Ata kanë dashur të lënë edhe një mesazh në rrjete, ndonëse e kanë bërë edhe pas takimit për të mos prekur nga kjo goditje ata që deri vonë kanë qenë bashkë: “Ish-qendërmbrojtësi ynë ka vdekur nga kanceri në moshën 34-vjeçare. FC Aarau u dërgon ngushëllimet më të thella familjeve dhe u uron atyre shumë forcë në këto momente të vështira”.

Schindelholz kishte ende një kontratë me FC Aarau kur u diagnostikua me një tumor në mushkëri në vitin 2020, por pas dy vitesh duke luftuar sëmundjen dhe duke iu nënshtruar trajtimeve të ndryshme, ka ndodhur rezultati fatal. “Nico ishte një futbollist i mirë, por mbi të gjitha ishte një qenie njerëzore e shkëlqyer”, janë shprehur ata nga Aarau.

I lindur në shkurt 1988 në një familje me një dashuri të madhe për futbollin, mbrojti ngjyrat në adoleshencën e tij në SC Dornach përpara se të nënshkruante për Basel me të cilin u rrit në ekipin U-18 dhe më vonë me U-21, me të cilin ishte gjithashtu. kapiten. Puna e tij e mirë në fushën e gjelbër tërhoqi vëmendjen e ish-ndërkombëtarit zviceran Murat Yakin, i cili kur mori drejtimin e FC Thun në 2009 mori Nico. Më vonë ai do të luante për FC Luzern dhe më vonë për FC Aarau me të cilin ai shpalli pensionimin e tij vitin e kaluar disa muaj pasi mori vesh për sëmundjen nga e cila vuante./ h.ll/albeu.com