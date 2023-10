“Vrapon kot…”, Leao i jep përgjigjen epike kritikave të Kasanos (FOTO)

Antonio Kasano ka sulmuar Rafael Leaon pas barazimit pa gola me Borusia Dortmundin. Ai u shpreh kritik ndaj sulmuesit portugez në frekuencat e “Bobo TV”.Collage Maker-05-Oct-2023-06-43-PM-1030

“Leao bëri dy ose tre vrapime, por ai nuk gjuajti kurrë në portë dhe nuk kthehet pas. Zero asistime, zero gola, i mungon loja vendimtare. Leao bën disa vrapime me shpejtësi të plotë, topi përpara dhe kaq. Por në këto ndeshje duhet të bësh diferencën. Milani ka luajtur një lojë të mirë, nuk mund të hedhësh asnjë pikë, por në të tjetrën shkon në Paris. Gjithmonë bëjnë lojën e gabuar, e vetmja e drejtë është ideja e një-dy me Pulisicc. Ai nuk mbron kurrë, duhet të krijosh 10 gola për mua. Ai është ende 1 larg nga 31”.

Por Rafael Leao i është përgjigjur vetëm me disa emoje (të qeshura dhe palacco), duke shkaktuar qindra komente nën postim.