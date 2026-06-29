Vora pranë afrimit të Dimitar Trajkov, 21-vjeçari me eksperiencë në Kroaci vlerësohet 350 mijë euro

Vora duket se është shumë afër përforcimit të dytë në këtë merkato. Sipas raportimit të medias maqedonase “xmksport”, klubi i Superiores po zhvillon negociata intensive për të afruar Dimitar Trajkov.
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21-vjeçari pritet t’i bashkohet vorakëve si lojtar i lirë. Ai vjen pas eksperiencës në formë huazimi te kroatët e NK Dugopolje, ku në 28 ndeshje realizoi 3 gola dhe dha 6 asiste, ndërsa marrëveshja e tij me Polissyan përfundoi në fundin e këtij sezoni.
Në të kaluarën, sulmuesi ka qenë pjesë edhe e Rabotnickit, Brera Strumican, Ap Brera dhe Belasica. Sipas “Transfermarkt”, vlera e kartonit të tij shkon në 350 mijë euro.