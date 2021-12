Partizani është mposhtur 1-0 në Shkodër nga Vllaznia nga një gol i Latifit në minutën e 29′.

Me këtë humbje skuadra e Dajës mbetet në vendine 6 me 15 pikë, ndërsa Vllaznia ngjitet në vendin e 3 me 20 pikë.

Ndërkohë, më në fund Skënderbeu ka gjetur fitoren e dytë për këtë sezon.

Korcarët kanë mposhtur 2-0 Egnatia. Golat u realizuan të dy në pjesën e dytë nga Vitija 47′ Elvi Berisha 88′.

Skënderbeu ngjitet në vendin e 8 me 11 pikë, po aq sa ka dhe Egnatia. /albeu.com/