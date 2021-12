Vlera e Benzema, ja sa fiton francezi

Karim Benzema është një talent brezash dhe sulmuesi i Real Madrid ka qenë në krye të lojës së tij për më shumë se një dekadë tani, duke luajtur një rol të madh në një nga periudhat më të suksesshme në historinë e Los Blancos.

Duke qenë partneri i përsosur i Cristiano Ronaldos në sulm përpara se portugezi të largohej nga klubi në vitin 2018, Benzema që atëherë ka vazhduar të shtojë edhe më shumë lojën e tij duke shënuar me qëndrueshmëri më të madhe. Në tre vitet e fundit, rëndësia e tij për Real Madridin është rritur.

Sa kushton kontrata e Karim Benzemas?

Sipas The Richest, kontrata e francezit e cila zgjat deri në vitin 2023 dhe që së shpejti mund të ketë nevojë të rinovohe, e sheh atë të fitojë rreth 8.5 milionë euro në vit në Real Madrid, me pagën e tij javore që shkon në rreth 180,000 euro.

Edhe shkalla e pagës së Benzemas tregon se si ai ka qenë gjithmonë i lumtur t’i vendoste nevojat e Real Madridit përpara dëshirave të tij për të shënuar më shumë gola ose për të fituar më shumë para. Paga e tij nuk është aq e lartë sa mund të kërkonte aftësia e tij.

Sponsorat dhe bamirësia e tij

Marrëveshja më e madhe e Benzemas është me Adidas, me të cilin ai ka nënshkruar për më shumë se 10 vjet. Ai është gjithashtu i lidhur me Hyundai. 33-vjeçari gjithashtu mbështet EA Sports, Bwin dhe kompanitë franceze LCL dhe SFR.

Benzema është gjithashtu aktiv në botën e bamirësisë, ku shumica e punës së tij vjen me CharityStars.

Vlera neto e Karim Benzemas në 2021

Vlera neto e famshme thotë se pasuria neto e legjendës së madhe të të gjitha kohërave dhe e Real Madridit është 62 milion euro./h.ll/albeu.com