Vlahovic te Juve, 5 kuriozitetet që askush nuk i di

Le të zbulojmë sulmuesin e ri të Juventusit: nga regjistrimi në universitet te marrëdhënia me Ribery.

1) Vlahovic, nga doktor aspirant në futbollist

Ai u regjistrua gjithashtu në shkollën e mjekësisë në Beograd për të pasur një “plan B” për të mbajtur në rast se ëndrra e mbyllur brenda një tullumbace nuk do të ngrihej. Dushan Vllahovic, me golat e tij, të njëjtën gjë po bën edhe doktori. Ai mbështet me vendosmëri fazën sulmuese të skuadrës së tij, bën të çmenden mbrojtjet kundërshtare duke lëvizur kudo.

2) Vlahovic perfeksionisti: stërvitjet shtesë

Stërvitja kanonike nuk mjafton. Ai ndalon në palestër për të punuar për parandalimin, dhe më pas provon dhe provon përsëri në fushë, nga gjuajtjet në portë te pasimet tek ndalesat. Ashtu si një mjek, ai studion rastin klinik i cili, megjithëse i ngjashëm, mund të shfaqet me nuanca të ndryshme çdo herë. Kështu që në fëmijëri ai ka ecur përpara duke u bërë lojtari më i ri që ka debutuar në ligën e Serbisë me fanellën e Partizanit, pasi Ylli i Kuq i kishte mbyllur dyert për një penallti të humbur gjatë një audicioni.

3) Vlahovic, familja dhe lidhja me agjentin Darko

Bota e tij përbëhet nga njerëz të dashur, shtyllat janë pjesë e asaj familjeje, në një farë mënyre të zgjeruara, me të cilën ai gjithmonë pëlqen të përballet. Janë nëna, babai Millosh, motra Andjela, gjyshërit dhe më pas rrethimi i tij, duke filluar nga ai Darko Ristic që rinis çdo synim të tij në detin e pafund të rrjeteve sociale. Ai agjent i pakapshëm është paksa si një vëlla i Vllahovicit. Ai erdhi për ta vizituar në Firence siç dëshmohet nga një e thënë në një lokal në natyrë, dhe ai bëri të njëjtën gjë duke u bashkuar me të në Beograd, ndërsa ishte i grumbulluar me kombëtaren serbe.

4) Vlahovic dhe gjuha italiane

Një pyetje besnikërie ndaj atyre që e ndoqën që në fillim, kur Pantaleo Corvino e gjeti te Partizani i Beogradit dhe për të mos humbur rastin e mbylli transfertën paraprakisht, pavarësisht pamundësisë për ta regjistruar për shkak të statusit të tij si jo qytetar i BE-së. Ata muaj të kaluar larg fushave të lojës ishin një nga momentet më të vështira për t’u kapërcyer. I mori librat edhe një herë, këtë herë për të studiuar italisht.

5) Vlahovic, mentori Ribery dhe miti Ibrahimovic

Në shkurt 2018, i shoqëruar (edhe) nga familja e tij, ai kaloi për herë të parë portën e qendrës sportive të purpurt për një stazh nën urdhrat e Piolit, por pak kohë pas tragjedisë së lidhur me vdekjen e Davide Astori. Ai mësoi me Frank Ribery gjatë kohës kur luanin bashkë te Fiorentina. Por më mirë ta quajmë “Ibrahimovic i Ballkanit”. Vlahoviç është gati të ndjekë perfeksionin si Zlatan, i uritur edhe më shumë. E sigurt është se tashmë Fiorentina duhet të djegë kohën për të gjetur trashëgimtarin e denjë. /albeu.com/