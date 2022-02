“Vlahovic ndryshon ekuilibrin, tani Allegri ka guximin të vendosë treshen”

I ftuari i TIM Vision, Ciccio Graziani ish-lojtari italian tha fjalën e tij për kampionatin dhe për efektet e sesionit të transfertave dimërore:

“Me revolucionin e tregut të transfertave, një tjetër kampionat po fillon tani. Dhe Juventus ka bërë goditjen e Vlahovicit që mund të ndryshojë ekuilibrin. Jo vetëm kaq, nëse Allegri ka guxim dhe bën Vlahovic, Morata dhe Dybala të luajnë si mesfushor sulmues, është Morata ai që do të përfitonte më shumë sepse, me Vlahovicin përpara dhe atë që vrapon rreth tij, ai mund të shënojë shumë gola dhe të jetë shumë më tepër e dobishme për ekipin dhe Juve do përmirësohet për mendimin tim”. /albeu.com/