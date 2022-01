Vlahovic-Juventus, thuajse e mbyllur: Këto janë detajet

Nënshkrimi i Dushan Vlahovic nga Juventus Torino është shumë i nxehtë.

Aq sa duket si çështje pak ditësh që sulmuesi serb të veshë fanellën e “bianconerëve”.

Negociatat janë përshpejtuar pasi Juventusi ishte i vetëdijshëm se i duhej një goditje për të dalë nga gropa dhe këtë të mërkurë agjentët e Vlahovicit u takuan me drejtuesit e Juventusit për të mbyllur të gjitha skajet.

Për momentin, dhe sipas Gazzetta dello Sport, transferimi do të rritet në 75 milionë euro (67 fikse plus pjesa tjetër) dhe serbi do të nënshkruajë për pesë sezone.

Vizitat mjekësore do të jetë gati për këtë të shtunë. Marrëveshja mes Juventusit dhe Fiorentinës është mbyllur, ndaj mbetet vetëm të zgjidhen çështjet që kanë të bëjnë me kontratën e serbit dhe komisionet që do të marrë Darko Ristiç, agjenti i tij, tashmë në bisedime me Juventusin, raporton Mundo Deportivo.

E mira është se gjithçka është pothuajse e diskutuar, sepse këto negociata kanë nisur kohë më parë dhe bëhet fjalë për finalizimin e detajeve. Flitet se Vlahovic do të fitojë 7 milionë euro në sezon plus bonuse, pra ai do të jetë ndër më të paguarit në skuadër, në të njëjtin nivel me Paulo Dybala dhe madje mbi Alvaro Morata, i cili mund të largohet pas ardhjes së tij. /albeu.com/