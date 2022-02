“Vlahovic ishte gënjeshtar dhe donte të shkatërronte Fiorentinën”

Rocco Commisso, presidenti i Fiorentinës, ishte shumë i mërzitur nga gjoja sjelljet joprofesionale të Dushan Vlahovicit gjatë merkatos së transferimeve.

Sulmuesi serb, golashënuesi më i mirë i Serisë A, përfundoi duke u larguar nga Firence për të nënshkruar me Juventusin në këmbim të 81 milionë eurove.

“Isha shumë i zhgënjyer dhe Vlahovic as që më tha lamtumirë. Ai ishte i pandershëm dhe gënjeshtar. Fiorentina negocioi me klubet angleze, por me çdo propozim që vinte, ai dhe biznesmeni refuzonin. Plani i tyre ishte i njëjtë me atë të Mbappe-s me PSG-në: largimi me kosto zero në fund të sezonit për të fituar shumë para me çmimet e nënshkrimit. Ai donte të shkatërronte Fiorentinën dhe drejtuesit e tij donin të pasuroheshin në kurrizin tonë. /albeu.com/