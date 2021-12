Vlahovic do te qëndrojë te Fiorentina deri në fundin e sezonit

Dusan Vlahovic i jep fund të gjitha thashethemeve . Sipas medias italiane La Nazione , sulmuesi serb ka marrë vendimin që të mos dalë në këtë merkato dimërore dhe ta mbyllë sezonin me Fiorentinën. Një pozicion që ai donte ta bënte mjaft të qartë dhe të cilin e ka riafirmuar edhe vetë agjenti i lojtarit.

Edhe pse sulmuesi vazhdon, kjo nuk do të thotë se ai do të pranojë një ofertë rinovimi . Ndonëse nuk largohet në këtë merkato dimërore, Vlahovic do të ulet në janar për të vlerësuar ofertat e ndryshme që vijnë nga klubet e mëdha evropiane dhe do të marrë vendimin se ku do të luajë sezonin e ardhshëm.

Qershori do të ketë fundin e një prej telenovelave të vitit që do të përfundojë me largimin e Vlahovic nga Fiorentina në kërkim të një hapi më të madh në karrierën e tij. /albeu.com