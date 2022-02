Vjen vendimi i ashpër i FIFA-s kundër Rusisë

Shtëpia më e madhe e futbollit në botë ka marrë masat e para kundër Rusisë pas konfliktit të kësaj të fundit me Ukrainën.

FIFA përmes një deklarate zyrtare përsëriti mbështetjen e saj të plotë për Ukrainën dhe dënoi veprimet ruse. Për këtë arsye, është vërtetuar se Kombëtarja ruse tani e tutje do t’i luajë ndeshjet e saj në shtëpi në terren neutral dhe me dyer të mbyllura.

Për më tepër, emri Rusi nuk mund të miratohet më: kombëtarja do të prezantohet me emrin “Unioni i Futbollit të Rusisë” (RFU). Për rrjedhojë, nuk do të përdoret as himni dhe as flamuri.

Ja njoftimi për shtyp i FIFA-së

Zyra e Këshillit të FIFA-s hedh hapat e parë në lidhje me luftën në Ukrainë

Së pari, FIFA dëshiron të përsërisë dënimin e saj për përdorimin e forcës nga Rusia në pushtimin e Ukrainës. Dhuna nuk është kurrë zgjidhje dhe FIFA shpreh solidaritetin e saj më të thellë me të gjithë ata që janë prekur nga ajo që po ndodh në Ukrainë.

FIFA po bën thirrje edhe një herë për rivendosjen urgjente të paqes dhe fillimin e menjëhershëm të një dialogu konstruktiv. FIFA mbetet në kontakt të ngushtë me Federatën e Futbollit të Ukrainës dhe me anëtarët e komunitetit të futbollit ukrainas, të cilët kanë kërkuar mbështetje për t’u larguar nga vendi për sa kohë që konflikti aktual vazhdon.

Për të adresuar çështjet e lidhura me futbollin dhe në koordinim me UEFA-n, Byroja e Këshillit të FIFA-s – e cila përfshin Presidentin e FIFA-s dhe gjashtë Presidentët e Konfederatës – ka vendosur njëzëri të marrë masat e para të menjëhershme, në përputhje me rekomandimet e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. (IOC) dhe të cilat do të jenë të zbatueshme deri në njoftimin e mëtejshëm:

Asnjë kompeticion ndërkombëtar nuk mund të luhet në territorin e Rusisë, me lojërat shtëpi që do të luhen në territor neutral dhe pa spektatorë.

Shoqata anëtare që përfaqëson Rusinë do të marrë pjesë në çdo garë nën emrin “Unioni i Futbollit të Rusisë (RFU)” dhe jo “Rusia”. Asnjë flamur apo himn rus nuk do të përdoret në ndeshjet ku përfshihen ekipet e Federatës Ruse të Futbollit

FIFA do të vazhdojë dialogun e saj të vazhdueshëm me IOC, UEFA dhe organizata të tjera sportive për të përcaktuar çdo masë ose sanksion shtesë, duke përfshirë një përjashtim të mundshëm nga garat, të cilat do të zbatohen në të ardhmen e afërt nëse situata nuk përmirësohet me shpejtësi.