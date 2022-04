Vjen reagimi i Pique rreth përgjimeve telefonike të cilat kanë pushtuar rrjetet

Gerard Pique ka qenë një nga emrat e mëdhenj të ditës edhe pse nuk luajti për shkak të lëndimit në ndeshjen e Barcelonës në Camp Nou kundër Cadiz. Mbrojtësi është së bashku me Luis Rubiales, protagonist i audios që “El Confidencial” ka zbuluar duke folur për organizimin e Superkupës në Arabinë Saudite. Për këtë arsye, azulja ka vendosur të shfaqet dhe të shpjegojë këndvështrimin e tij për këtë polemikë. Pique ka dhënë një intervistë për “MARCA” ku është ndalur pothuajse në të gjitha situatat e ndodhura.

Kur dolën audiot e Florentinos, ai ishte shumë aktiv për t’i bërë njerëzit të flisnin për to. A nuk është në kundërshtim të ankohesh?

“Unë nuk jam ankuar në “El Confidencial”. Nëse i kanë ato audio, është normale që t’i nxjerrin. I kam inkurajuar që t’i publikojnë ato audio sepse ishte një media specifike, por kam qenë kundër që ato të bëhen publike. Kosmos refuzoi t’i lirojë ato.”

Kush mund të jetë personi i interesuar për të nxjerrë ato audio?

“Nuk do të përmend askënd sepse këtë do ta thotë drejtësia nëse e vërteton. Këtë mund ta bëjnë edhe gazetarët.

A do të ndërmarrësh veprime ligjore kundër kujtdo që ka marrë audiot?

Po, mendoj se presidenti e ka bërë tashmë këtë.”

Ke folur me Rubiales?

“Po, sepse ai ishte i shqetësuar se çfarë do të thonë njerëzit. I kam thënë se duhet të jemi shumë të qetë. Do të fusja dorën në zjarr se nuk ka marrë asnjë komision mënjanë, është i ndershëm dhe fisnik, për të ia futa dorën në zjarr. Nuk e di se çfarë do të dalë. Mendoj se po flitet për Mbretin Emeritus, megjithëse nuk e njoh. Ndoshta e pyeta nëse mund të na jepte një dorë.”

Mendoni se ata do të shkojnë kundër Pique?

“Nuk mendoj se ka ndonjë fushatë kundër meje, ata do të kërkonin presidentin e RFEF-së dhe e gjetën këtë. I vodhën audiot. Sigurisht që është e habitshme. Nuk është e zakonshme që një lojtar të përfshihet në këtë lloj biznesi, por kjo ndodh sepse lojtari zakonisht nuk është i përfshirë në këto gjëra.”

Rrjedhja e audios

“Gazetarët e “El Confidencial” më telefonoi tre ditë më parë për të më thënë se gjërat do të dalin para tre ditësh. Është diçka krejtësisht e ligjshme. Mund të debatojmë nëse është moralisht e saktë. E vetmja gjë e paligjshme është të marrësh disa audio dhe t’i nxjerrësh ato për interes. Kjo është ajo që është me të vërtetë e mashtruar. Në vitin 2019 ky lajm tashmë doli, tashmë flitej për komisionin, nuk ishte lajm dhe tani është. Nuk do të përmend askënd, më së paku Tebas, ne bëjmë gjëra edhe me Ligën. Ne gjithashtu bëjmë gjëra me ta dhe me UEFA-n. Ne sjellim opsione biznesi dhe të gjithë janë të interesuar. Nuk e kam problem ta shpjegoj.”

Marrëdhënie të mira me Rubiales?

“Rubin do ta quaj kështu sepse kam marrëdhënie të mira me të, ai ishte presidenti im kur luaja për kombëtaren. Unë kam një marrëdhënie të mirë me Busquets, Alba dhe Nacho. Unë e di se si të ndaj një marrëveshje tregtare me lojën e futbollit. Unë kurrë në jetën time nuk do të kërkoj ndihmë dhe as nuk do të më japin. Një marrëveshje tregtare nuk do të ndikojë tek unë. Kjo është thjesht marrëzi për hir të budallallëkut.”

Kjo ka që pjesa kryesore e intervistës së Pique dhe deklaratave të tij në lidhje me çështjen që ka pushtuar rrjetet.