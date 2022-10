Vjen lajmi i shumëpritur te Juventus, rikthehet ylli ekipit

Pas një periudhe shumë të gjatë mungese dhe dëmtimi, Federico Chiesa është rikthyer në grupin e ekipit.

Këtë lajm e ka bërë të ditur Juventus me një njoftim.

“Federico Chiesa ka nisur sot një rikthim të pjesshëm dhe gradual në grup.”

Ky padyshim që është një lajm shumë i rëndësishëm për Juventus, ku Allegri do të ketë në dispozicion shumë shpejtë një armë plus në repartin e sulmit./h.ll/albeu.com

What a beautiful sight:

Federico Chiesa has started to partially and gradually train with the rest of his teammates for the first time since tearing his ACL 271 days ago

Things you absolutely love to see 😍

📸 @juventusfcen pic.twitter.com/ZO9SC7a82e

— Italian Football TV (@IFTVofficial) October 3, 2022