Vitin e kaluar mbrojtësi veteran u pezullua nga ekipi i parë i Lyon, zbulohet arsyeja “shokuese”

Mbrojtësi brazilian Marcelo u degradua në skuadrën rezervë të Lyonit për ‘gazra të lëshuara në dhomën e zhveshjes dhe për të qeshur me shokët e tij të skuadrës’, sipas raportimeve të jashtëzakonshme në Francë.

Qendërmbrojtësi 34-vjeçar u hoq në mënyrë misterioze nga skuadra e parë verën e kaluar pas një ‘incidenti në dhomën e zhveshjes’ dhe u urdhërua të stërvitej me ekipin rezervë të ‘Pro 2’ në Les Gones me efekt të menjëhershëm.

Incidenti ndodhi pas humbjes tronditëse të klubit 3-0 ndaj Angers në gusht, një ndeshje në të cilën Marcelo shënoi një autogol.

Lyon do të konfirmonte më vonë në një deklaratë të klubit se pas diskutimeve me dhomën e bordit dhe trajnerin Peter Bosz, mbrojtësi me përvojë Marcelo do të largohej.

“Sjellja e papërshtatshme e Marcelos në dhomat e zhveshjes pas ndeshjes në Angers justifikon këtë vendim, i cili u mor unanimisht nga ekipi drejtues i Olympique Lyonnais”, thuhet në deklaratë.

“Lojtari u informua për këtë vendim dje pasdite nga Juninho dhe Peter Bosz. Menaxhmenti i Olympique Lyon përsërit se të gjithë lojtarët e tij duhet të demonstrojnë një mentalitet të palëkundur dhe një përkushtim për t’u kthyer shpejt në regjistrimin e rezultateve në përputhje me ambiciet e klubit.”

Informacione të reja rreth largimit të tij të pazakontë janë shfaqur që atëherë në një raport nga L’Equipe përmes “Get French Football News”, i cili sugjeron se largimi i tij u shkaktua nga gazra në dhomën e zhveshjes që provokoi të qeshura nga shokët e skuadrës.

Klubi i Ligue 1 po kalonte një periudhë të vështirë në atë kohë dhe me formën e tyre të rënduar, trajnerët nuk e morën me shumë dashamirësi gazrat e Marcelos.

Në fakt, drejtori sportiv i Lyon-it, Juninho Pernambucano, i cili ‘nuk ishte veçanërisht i afërt me bashkatdhetarin e tij’, sipas raportit, vendosi ta largonte atë nga skuadra, një vendim që me sa duket u miratua nga menaxheri Peter Bosz./ h.ll/albeu.com