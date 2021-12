Viti 2021 ishte “mankth” për Sergio Ramos

Sergio Ramos ishte i mbushur me pozitivitet më 1 janar 2021. Rinovimi i tij në Real Madrid dukej se ishte në rrugë të mbarë, ai dukej i sigurt se do të shkonte në Kampionatin Evropian me Spanjën dhe ai ishte rekordi i të gjitha kohërave të vendit të tij në paraqitje si dhe Lojtari më i dekoruar i Los Blancos.

Por me afrimin e shpejtë të 31 dhjetorit, Ramos nuk është më lojtar i Real Madridit dhe nuk shkoi në Euro 2020. Tani ai është gati të thotë lamtumirë një viti që do të dojë ta harrojë.

Janar, dëmtimi

Viti ka nisur keq dhe pa paraqitje më 2 janar për shkak të problemeve me stomakun. Në mes të muajit, spanjolli pati një problem me gjurin e majtë pasi Real Madrid humbi 2-1 në Superkupën e Spanjës.

Shkurt, në tryezën e operacionit

Gjendja e gjurit të Ramos shkaktoi shqetësim dhe u shfaq ideja e operacionit. Ai ndërmori një rrezik më 6 shkurt, pasi dolën lajmet se ai kishte vendosur të shkonte nën thikë, duke e përjashtuar atë për gjashtë deri në tetë javë.

Mars, lamtumirë kombëtares

Filloi fushata kualifikuese e Luis Enrique në Katar për Kupën e Botës dhe Ramos donte të ishte pjesë e grupit. Ai shpejtoi rikthimin e tij kundër Elçes më 13 mars dhe u shfaq kundër Atalantës tre ditë më vonë. Ai e nisi kundër Greqisë, por u largua në pjesën e parë dhe më pas u la në pankinë kundër Gjeorgjisë dhe Kosovës për një “vendim teknik”. Pas ndeshjes, ai u lëndua sërish dhe që atëherë nuk ka luajtur më për Spanjën.

Prill, një muaj bosh

Problemet e tij nuk do ta linin të qetë dhe Eder Militao krijoi një lidhje me Nacho në 11-tën e Real Madridit. Ai nuk luajti asnjë minutë në muaj për herë të parë që nga maji 2013.

Maj, një KO fatal

Koha po mbaronte dhe Ramos u shfaq në Londër kundër Chelseat, por ishte e qartë se ai nuk ishte gati. Ishte ndeshja e tij e 671-të për klubin, por më 13 maj MARCA raportoi se Luis Enrique kishte dyshimet e tij për të dhe më 24 maj skuadra e Spanjës u shpall pa të.

Qershor, një lamtumirë Real Madrid

17 qershori 2021 ishte dita që shënoi fundin për Ramos në Real Madrid. Ai tha se “nuk donte të largohej kurrë”, por ky ishte realiteti fatkeq. Hapi i tij i ardhshëm mbeti i panjohur.

Korrik, përshëndetje Paris

Më 8 korrik, Paris Saint-Germain njoftoi nënshkrimin e tij, me shumë emra të tjerë të mëdhenj që do të vijnë.

Gusht, nuk ka ndeshje përsëri

Filloi sezoni i PSG-së, por një muaj tjetër erdhi dhe shkoi pa u paraqitur Ramos. Nuk u dhanë data në lidhje me kthimin e tij.

Shtator, më shumë intriga

Sërish nuk kishte asnjë lajm për rikthimin e Ramos, por filluan disa pëshpëritje përmirësimi dhe filluan spekulimet për një rikthim pas ndërkombëtarëve të tetorit.

Tetor, më shumë e njëjta gjë

Ndeshjet e kombëtareve kaluan, por Ramos nuk u kthye. U bënë njoftime të vazhdueshme se ai ishte afër një rikthimi.

Nëntor, 207 ditë më vonë…

Më 9 nëntor, Ramos u kthye në stërvitje, por nuk luajti përsëri deri më 28 nëntor kundër Saint-Etienne. Shumë shpejt ai u rikthye në listën e dëmtimeve te PSG.

Dhjetor, u ndëshkua për të përfunduar një vit të keq

Për të mbyllur vitin, PSG u barazua kundër Real Madridit në 1/16 e Ligës së Kampionëve dhe Ramos u kthye pas tre javësh jashtë. Më 22 dhjetor, ai doli nga stoli në pjesën e parë, u ndëshkua në minutën e 81-të dhe më pas mori kartonin e dytë të verdhë katër minuta më vonë për ta mbyllur vitin me karton të kuq.

Jo shumë njerëz do të jenë aq të lumtur sa Ramos që viti 2022 është pranë. /h.ll/albeu.com