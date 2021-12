Vinicius Jr tifoz jo vetëm i Real Madrid

Menjëherë pas fitores 2-1 të Real Madridit në Athletic Club, Vinicius hipi në një aeroplan për në Miami për të parë një ndeshje NBA të Miami Heat.

Braziliani shkoi në FTX Arena, ku mori pjesë në fitoren e Miami Heat ndaj Detroit Pistons (115-112).

Në këmbim, sulmuesi iu dhurua një fanellë e Miami Heat me emrin e tij dhe u brohorit nga turma ndërsa pozoi me të në fushë.

Vinicius ka ende disa ditë pushimi për të shijuar Krishtlindjet me familjen e tij, përpara se të kthehet në punë me Real Madridin, ndeshja e radhës e të cilit do të jetë kundër Getafes më 2 janar./ h.ll/albeu.com