Vila e David Beckham grabitet kur të gjithë ishin në gjumë, gjithçka zbulohet nga djali i legjendës  së Man.United

Super vila e legjendës David Beckham u grabit ndërsa familja ishte duke fjetur. Beckham u vë në shenjestër të hajdutëve profesionistë më 1 mars, por ngjarja u bë publike ditën e sotme.

Nga kjo grabitje, autorët kanë dalë marrë shumë të konsiderueshme parash.

Familja Beckham ishte në vilën Holland Park në Londër, me David dhe Victorian në shtëpi ishte edhe vajza e vogël Harper.

Askush nga pjesëtarët e familjes nuk e kuptoi se hajdutët kishin hyrë në shtëpi, pasi ata janë futur vetëm në një dhomë gjumi duke marrë mijëra paund dhe orendi të shtrenjta.

Vjedhja u zbulua nga djali legjendës së Man.United, Cruzz i cili u kthye vonë në shtëpi dhe pikasi xhamat e thyer të dritareve.

Autorët ende nuk janë identifikuar, por dyshohet se bëhet fjalë për një grup hajdutësh profesionistë që prej ditësh operojnë në këtë zonë.

