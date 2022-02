Vieri: Vlahovic? Juve mund t’i fitojë të gjitha

Ai sapo ka mbushur 22 vjeç, por Dushan Vlahovic tashmë ka treguar se ka personalitet të madh dhe se është një nga sulmuesit më të fortë në botë.

Vieri vlerëson Vllahovic

“Ai është i fortë, di të luajë, di të luajë vetëm, është i keq. Ai është një bishë, ai do të mund të përmirësohet vetëm me Juventusin dhe skuadra do të bëjë një kërcim cilësor me të: për shkak të karakteristikave të Moratas, i cili nuk është aq shkatërrues, ai tani mund të shkojë të marrë një top dyzet metra. Vlahovic di të shënojë gol, krijon shumë dhe skuadra rritet: dhe pastaj ka Dybala, Cuadrado, ka gjithçka. Dybala do të ketë më shumë hapësira dhe sigurisht që do të bëjë më mirë. Andrea Agnelli ka bërë një goditje shkatërruese: për mua ata mund të fitojnë të gjitha ndeshjet që kanë mbetur në ligë”. /albeu.com/