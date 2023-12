VIDEO / Victor Osimhen me një super asistim për ti dhënë fitoren Napoli-t

Victor Osimhen shënoi një dhe krijoi shkëlqyeshëm një tjetër për golin e Khvicha Kvaratskhelia ndërsa Napoli mposhti Cagliarin.

CFARE NDODHI?

Sulmuesi nigerian hapi rezultatin për Napolin në minutën e 69-të, por pak më vonë Leonardo Pavoletti barazoi për mysafirët. Por tre minuta më vonë, sulmuesi dha një asistim të shkëlqyer për fituesin e Kvaratskhelia për të vulosur një fitore vendimtare për skuadrën e tij. Osimhen mori topin brenda zonës dhe më pas shfaqi një seri mbrojtëse që e lejuan atë të mposhtte katër mbrojtës përpara se të dërgonte një pasim katror drejt Kvaratskhelia, i cili e shënoi topin në shtëpi, shkruan AlbEu.com.

SHIKONI KLIPIN

MË SHUMË

Sulmuesi 24-vjeçar ka ruajtur formën e tij nga sezoni i kaluar pasi aktualisht është i treti në garën e golashënuesit më të mirë të Serisë A – pasi e fitoi bindshëm sezonin e kaluar – me shtatë gola në 12 paraqitje deri më tani. Ai ka qenë i lidhur me një kalim te gjigantët e Premierligës, Chelsea, të cilët janë në kërkim të një numri nëntë cilësor në afatin kalimtar të janarit, megjithëse, së fundmi u raportua se ai është afër nënshkrimit të një marrëveshjeje të re me kampionët në fuqi të Serie A që do të shih klauzolën e tij të lirimit të rritet në 130 milionë euro (112 milionë £/142 milionë dollarë). /AlbEu.com/