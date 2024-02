VIDEO / Turqit dalin në stadium me flamurin e Shqipërisë, i kushtojnë këngë sulmuesit të Kombëtares

Rei Manaj është padyshim lojtari i momentit te Sivaspori. Sulmuesi i Kombëtares po shënon thuajse në çdo ndeshje dhe tanimë mbanin vendin e dytë në listën e golashënuesve në Turqi, 14 gola, po aq sa edhe Mauro Icardi.

Në vendin e parë ndodhet Dzeko i Fenerbace me 18 gola të realizuara. Ndërkohë në ndeshjen e fundit, disa tifozë turq të Sivaspor janë parë me flamurin e Shqipërisë duke kënduar: “La La Laj, I love you Rei Manaj”. Pasi i ka dëgjuar, sulmuesi shqiptar i ka përshëndetur tifozët.