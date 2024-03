VIDEO/ Manaj shënoi përsëri me “predhë” në goditje dënimi me shpejtësi 135 km/orë

Rei Manaj vazhdon të shënojë gola spektakolarë me goditje dënimi. Sulmuesi shqiptar ka realizuar sot përsëri me një gjuajtje të tillë në ndeshjen që Sivaspor humbi me shifrat 2-1 përballë Alaniaspor.

Një gjuajtje e jashtëzakonshme, e bazuar te forca e goditjes së lojtarit e cila kaloi murin dhe nuk i dha kohë të reagonte portierit kundërshtar. Ky i fundit nuk kishte se si, pasi gjuajtja e Manajt ka qenë me një shpejtësi marramendëse.

Sipas “beIN Sports”, është përllogaritur se shpejtësia e goditjes së tij kishte qenë 135 km/orë. Një statistikë mbresëlënëse për sulmuesin shqiptar i cili është kthyer në një nga protagonistët kryesorë të kampionatit dhe ka tërhequr vëmendjen e skuadrave më të njohura turke që janë gati të blejnë kartonin e tij nga Sivaspor.