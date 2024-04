VIDEO / Lyon në finale të Kupës së Francës pas 12 vitesh, tifozët “pushtojnë” fushën

Lyon ka mposhtur me shifrat 3-0 skuadrën e Valenciennes në gjysmëfinalen e Kupës së Francës, duke marrë kështu biletën për në finale pas 12 vitesh.

Lyon nuk ishte asnjëherë në vështirësi, edhe pse u deshën 45 minutat e pjesës së dytë për të shënuar tre golat me dopietë të Lacazette dhe Orban.

Ky ishte një moment i jashtëzakonshëm për klubin, por edhe për tifozët, me këta të fundit që zbarkuan në fushë duke mbuluar çdo centimetër të saj për të festuar.

Pitch invasion Olympique Lyon fans after qualified for the final round of the French Cup 🇫🇷🔥 (02.04.2024)#CoupeDeFrance #OLVAFC #Lyon#olympiquelyonnais #viragesudlyon #lyon1950 #pitchinvasion #ultras #footballfans #celebrationpic.twitter.com/W0LKbpcIrq

