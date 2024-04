VIDEO / Liverpooli e kupton rëndësinë e Ramazanit! Ezani jehon në Anfield, 3000 tifozë marrin pjesë

Ky është një muaj agjërimi për myslimanët anembanë botës. Ende nuk është aq e zakonshme të shohësh një iftar kolektiv në ambient të hapur, por as që Imami nga Anfield-i ikonik t’i ftojë agjëruesit të falen.

Mbrëmë Liverpooli ka pritur tifozët e tyre të cilët ishin duke agjëruar dhe Imami në një kohë të caktuar i ka njoftuar të gjithë se agjërimi ka përfunduar për atë ditë dhe se mund ta prishin agjërimin.

Sipas mediave britanike, rreth 3000 njerëz morën pjesë në iftarin e organizuar nga Liverpool për tifozët e tyre.

Huge credit to Liverpool for embracing their diverse fanbase and communities. ❤️

An imam recited the Muslim call to prayer at Anfield yesterday. 🗣️🤲🏽



–

A privilege to be at Anfield this evening for a huge Share Ramadan event. Nearly 3,000 people came to join the Iftar. pic.twitter.com/uNfDsfz3Up

— Liam Thorp (@LiamThorpECHO) April 7, 2024