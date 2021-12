VIDEO/ Laçi mposht Kukësin në “Air Albania”, vendosin dy golat e Guindo

Kukësi dhe Laçi janë përballur ditën e sotme në “Air Albania” në kuadër të javës së 12 të Abissnet Superiore.

Miqtë arritën të marrin një fitore me vuajtje po shumë të rëndësishme me rezultatin e ngushtë 1-2.

Skuadra e drejtuar nga Mirel Josa e nisi në mënyrën më të mirë të mundshme takimin duke shënuar dy gola për 3 minuta me Guindo, në të 11’ dhe 13’.

Kukësi do të tentonte gjatë pjesës së parë, por nuk ia del dot të shënojë me VAR që i anullon një gol në fundin e 45 minutave të para.

Pjesa e dytë nis sërish me një Kukës më kërkues që ai del të ngushtojë rezultatin në minutën e 55 me Basa duke rihapur kështu takimin.

Edhe pse pati shumë minuta për të dalë të paktën me një pikë nga kjo sfidë, veriorët nuk ia dolën të shënonin golin e dytë.

Me këtë rezultat, Kukësi mbetet në vendin e dytë me 23 pikë, ndërsa Laci ngjitet në vendin e 4 me 18 pikë.