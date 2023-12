VIDEO / Ky gol duhet të shikohet mbi 5 herë, goditja ishte e magjishme

Sot u zhvillua ndeshja mes Raith Rovers dhe Arbroath, takim ky në kuadër të ligës skoceze.

Takim u mbyll me rezultatin final në 2:2, por që një gol i bukur bëri që ky duel të ishte viral në rrjete sociale sot, shkruan Sinjali.

Goli i Alasdair Adams i shënuar në minutën e 76 për klubin e Arbroath arriti të bëhej viral në rrjete sociale.

Adams e goditi topin me volej nga më shumë se 20 metra dhe shënoi gol të magjishëm. /gazetasinjali/

Arbroath brought on their sub goalkeeper as an outfield player.

He did this 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/1IMRFGVaZz

— Football Transfers (@Transfersdotcom) December 30, 2023