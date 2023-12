Leo Messi padyshim se është futbollisti më i mirë në botë, dhe si duket djali i tij Mateo po e trashëgon talentin e babait.

Nga një video të publikuar në rrjete sociale, shihet Mateo Messi që driblon dhe shënon gola të bukur në një ndeshje me grupmoshat e tij.

Lëvizjet e vogëlushit ngjasojnë me ato të Leo Messit.

Mateo Messi is the one to watch out! Best young talent! 💯 pic.twitter.com/wU0s3f0c7P

