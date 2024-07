VIDEO / Heroi i Spanjës në Euro 2024 del nga berberi dhe befasohet nga ajo që pa në rrugë

Momentin që të gjithë e ëndërrojnë si fëmijë, Mikel Oyarzabal e ka kaluar duke festuar pasi shënoi golin e fitores në finalen e Euro 2024 kundër Anglisë për Spanjën.

Pasi festoi në Madrid me kryeqytetin, Oyarzabal u kthye në vendlindjen e tij Eibar për të parë familjen e tij.

Oyarzabal vizitoi berberin e tij prej shumë vitesh dhe kur mbaroi qethjen, ai u prit dhjetëra tifozë në rrugë.

Sulmuesi i Real Sociedad u përshëndet nën tingujt e ‘Potra Salvaje’, himni jozyrtar i skuadrës së Spanjës dhe një pankartë që thoshte ‘Urime Mikel, kampion’ në gjuhën baske.

Ndërsa Oyarzabal u ngjit në kodër për t’i përshëndetur, ata filluan të këndojnë Mikel Oyarzabal.

Sipas Diario AS, ‘shtëpia e mirëseardhjes’ e madhe u organizua nga miqtë e tij të fëmijërisë nga Eibar, megjithëse ai do të ketë gjithashtu një pritje më zyrtare në shtëpi, me kryetarin e bashkisë që planifikon ta mirëpresë atë në zyrën e tij.

Duhet të fshijnë çdo hidhërim nga një ‘mirëseardhje’ shumë më agresive që atij dhe Mikel Merinos iu bë në kthimin e tyre në Spanjë.