VIDEO / Garnacho udhëheq Manchester United në një fitore me përmbysje ndaj Aston Villa

Manchester United ka arritur të marrë një fitore fantastike në “Old Trafford” falë një përmbysje magjepëse ndaj Aston Villa me rezultatin 3-2.

Pjesa e parë është mbyllur me rezultatin 0-2 për miqtë, ku në minutën e 21’ shënoi fillimish McGinn, e më pas në minutën e 26’ dyfishoi shifrat Dendoncker.

Manchester United nuk u dorëzua, pasi “djajtë” përmbysën shifrat në pjesën e dytë. Në minutën e 59’, Garnacho rihapi sfidën duke shënuar golin e 1-2. Më pas, në minutën e 71’, argjentinasi Garnacho arriti të shënonte përsëri duke barazuar rezultatin.

Por nuk mbeti me kaq, pasi danezi Rasmus Hojlund ka shënuar golin e tretë duke përmbysur kështu shifrat. Me këtë rezultat, Manchester United renditet tashmë në vendin e gjashtë me 31 pikë, ndërsa Aston Villa humbet mundësinë të renditet i pari së bashku me Liverpool, pasi tashmë ndodhen në vendin e tretë me 39 pikë. /abcnews.al

