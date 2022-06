Video e CR7 që shkatërron mbrojtësit e Premier League bëhet virale

Cristiano Ronaldo kaloi një sezon jo të mirë me skuadrën e tij Manchester United në Premier Ligë.

Në nivel individual, Ronaldo ka shënuar 24 gola në 38 ndeshje në të gjitha garat për United, por pavarësisht kësaj, ylli portugez po fajësohet për sezonin e tmerrshëm të “Djajve të Kuq”.

