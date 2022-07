Video e Bakayoko u bë virale, reagon policia e Milanos

Një video që është bërë virale ditën e sotme po shkakton shumë komente dhe polemika nëpër rrjetet sociale. Në video shihen disa policë me armë nëpër duar që ndalojnë mesfushorin e Milanit, Bakayoko, dhe i bëjnë një kontrroll me imtësi.

Policët nuk e dinin që ai ishte lojtari i Milanit, pasi në fillim forcat e policisë së Milanos kishin ngatërruar francezin me një person të dyshuar dhe në kërkim.

Disa komente nëpër rrjetet sociale thonin se ky ishte një racizëm. Për këtë gjë, policia e Milanos ka reaguar.

Këto komente janë të pavend, kontrolli u shkaktua sepse Bakayoko dhe pasagjeri u kurrespondonin në mënyrë të përsosur, rastësisht, përshkrimeve dhe padyshim përfundoi kur u kuptua se ata nuk kishin lidhje me atë ngjarje.”

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.

Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022