Vetëm tre ditë pas sfidës me Italinë, Shqipëria konfirmon miqësoren e radhës

Më 16 nëntor do të përballet në “Air Albania” me Italinë në një miqësore që pritet të jetë emocionuese. Tashmë është konfirmuar edhe miqësorja e radhës përsëri në “Air Albania”, ku kombëtarja jonë do të presë kombëtaren e Armenisë më 19 nëntor.

Miqësorja e parë do të jetë më 26 tetor, ku Shqipëria do të ndeshet jashtë me Arabinë Saudite./ h.ll/albeu.com